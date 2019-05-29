Drift yaparken bir kişiyi ezdi ve serbest kaldı

Konya ilinde meydana gelen bu olayda 19 yaşınaki Habip Harun M. adındaki şahıs drift yaparken o sırada arabanın bagajına eşya koymaya çalışan 32 yaşındaki Selçuk Baldan'a çarptı. Daha sonrasında ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olduğu da belirtildi.

Gözaltına alınan şahsın ehliyetinin olmadığı halde sorgulandıktan sonra para cezası kesilerek serbest bırakıldığı açıklandı. Kaza ise pazar günü öğleden sonra meydana geldi. Bagaja eşya koyan Selçuk Baldan'a çarptı.

Çarpma sonrasına aracın altında kalan Baldan bir süre sürüklendikten soonra ağır yaralandı. Kazayı görenler hemen olay yerini sağlık görevlilerini çağırdılar. Hayati tehlikesi hala devam ediyor.