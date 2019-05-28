Anket şirketi İstanbul'daki durumu açıkladı

Bir süredir 23 Haziran gününde tekrarlanacak olması sonrasında tüm gözler İstanbul'a çevrilirken anket şirketleri de en son olarak sonuçları açıkladı. İlk anket firması tarafından gelen verilere göre İmamoğlu rakibinin şu anda bir tık önünde olduğu açıkladı. Gelen açıklamalar içersinde sadece anket sonuçları değil birçok bilgi yer alıyor.

Gelen bilgiler arasında ise halkın kimi mağdur gördüğü de sorulunca halkın %60'ı İmamoğlu'nun haklı olduğunu belirtti.

Anket içersinde gelen bir diğer bilgide ise şu anda 200 bin kişinin farklı bir partiyi desteklediğini ancak kime oy atacağına emin olamadığını açıkladı. Seçim sonuçlarında 200 bin kadar daha oy var ve bu oyu alan partinin kesin kazanacağını açıkladı. Yani %2 oranında bir payla kazanabilir. Diğer anket firması tarafından gelen açıklamada ise 2 partinin de adaylarının şu anda oylarının baş başa olduğu açıklandı.