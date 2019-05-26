Soylu, ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu tarafından gelen açıklamada Türkiy'ye bu sene 41 bin 192 göçmen kaçak olarak geldiğini bunların 20 bin 558 tanesinin geri gönderildiğini açıkladı. Ayrıca "Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür." açıkladı. Ayrıca bir başka konuya da değindi.

Dünyada şu anda geçen senede dahil olacak şekilde 245 milyon uluslarası göçmen olduğunu belirtti. Bu sayının dünyanın en kalabalık 5.ülkenin nüfusundan fazla olduğunu açıkladı.

Kendi istekleri dışında insanların yerlerinden edilerek göçe zorlanan kişi sayısının 71 milyon olduğunu açıkladı. Türkiye'de ise şu anda 3.644.342 tane Suriye'li bulunuyor. Türkiye'nin göç konusunda en dezavantajlı bir konumda olduğunu açıkladı.