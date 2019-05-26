İYİ Partili başkandan borç isyanı

Edirne'nin İYİ partili İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal tarafından belediyeyi tam 39 milyon 593 bin 868 TL borçla devraldıklarını açıkladı. Ünsal tarafından gelen açıklamada Ünsal " Adalet topaldır ama kör değildir. Buna neden olan ve kamu zararı oluşutran kişilerden hesap sorulacaktır.

Sanmayın ki yalnızca borç batağındadır. Belediye itiraklerinde de durum aynı şekilde vahimdir." açıklamasını yaptı. Tüm borçları halkla paylaşan Ünsal kanuna aykırı borçlanmalar yapılarak belediyenin borçlanma limitinin fazlasıyla aşıldığını açıkladı. "Belediye borç batağına sokulmuştur. İller Bankası'ndan gelen ödenek kesile kesile bırakın personel maaşlarına yetmeyi İller Bankası kredi taksitlerini kapatamamaktadır.

Sayın Kerman'ın vadeleri uzun dediği taksitler her ay üst üste binmektedir plansız borçlanma belediyemize büyük yük olmaktadır. Belediyemiz iştiraki olan İpsala Şehir Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. personel çalıştırmaya başladığından beri SGK prim borcu ödemesi yapılmadığı için borcu yarım milyonun üzerindedir" açıklamasını yaptı. Bu durumda olan birçok borcu olan belediye bulunuyor.