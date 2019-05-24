160 TL'lik borç için tecavüz ettiler

Antalya ilinde meydana gelen bu olayda 2 çocuk babası olan 55 yaşındaki C.H. halı yıkamacılara 160 TL borcu vardı ve ödeyemediği gerekçesiyle halı yıkamacası olan 2 kişi tarafından tecavüze uğradığını iddia ederek şikayette bulundu. Daha sonrasına belirtien kişiler gözaltına alındı ve daha sonrasında da adli kontrol şartı ile serbest kaldılar. Olay 22 Mayıs günü saat 04.00 gibi Döşemealtı ilçesi Kevşirler Mahallesi'nde meydana geldi.

C.H. adındaki kişi jandarma karakoluna geldi ve böyle bir durumu anlattı. Olay gününde ise o kişilere tanıdığı için kapıyı açtığını ve daha sonrasında borcunu ödemesini istediklerini ancak 3-5 gün sonra ödeyebileceğini söyledikten sonra F.S. adındaki şahsın kendisini ittirerek kanepenin üzerine oturtuğunu daha sonrasında küfrettiğini ve daha sonrasında 3 erkek arkadaşı ile eve girdiğini ancak o 3 kişinin karışmadığını açıkladı.

Daha sonrasında odaya zorla götürdüğünü ve önce A.A. adındaki sonra F.S. adındaki şahsın tecavüz ettiğini açıkladı. Yapılan adli incelemeler sonrasında tecavüz doğrulandı ve 2 kişinin serbest kalmasına itiraz edileceği avukatı tarafından açıklandı.