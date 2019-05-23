İŞKUR'dan üniversiteliler için özel program

İŞKUR tarafından ilk defa bu yaz tatilinde üniversiteli gençlere yönelik olarak özel bir program uygulamaya konulacak. Üniversiteli gençler artık yaz tatillerinde bir sosyal çalışma programına katılarak hem deneyim kazanacaklar hem de programa katıldıkları her gün için 67 TL ücret alacaklar.

Normalde bu program toplum yararına program olarak kapsama alındı ancak bu program gençlere yönelik olunca program adı sosyal çalışma programı olarak adlandırıldı. Bu tür programlar genelde işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve yerlerde uygulanıyor. Ancak bu programın bazı şartları olacak.

İlk şartlarından bir tanesi ise staj yapanların alınmayacağı açıklandı. Ayrıca en fazla 3 ay süreyle yapılacağı da belirtildi. 18 yaşını tamamlanmış olması gerekiyor.