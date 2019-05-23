S-400 iptali için 2 hafta süre verildi

ABD'nin Türkiye'ye Rus yapımı olan S-400 hava savunma sistemi alımından vazgeçerek ABD yapımı Patriot sistemlerinin alımı yönünde karar vermesi için 2 haftalık süre verildiği açıklandı.

Türkiye'ye 2 hafta sonunda milyonalrca dolarlk anlaşmayı iptal etmesi ve bunun yerine ABD Raytheon şirketi tarafından yaplan Patriot füze savunma sistemi alınmalı aksi halde Lockheed Martin'in F-35 programından ihraç edilme, 100 adet F-35'i kaybetme, yaptırım uygulama, NATO'nun olası tepkisi" gibi açıklamaları bulundu.

Ayrıca gelen açıklamada ABD Dışişleri bakanlığı tarafından gelen son teklif olarak açıklandı. Bu konuda ne yapılacağı konusunda Hulisi Akar tarafından bir açıklama geldi.