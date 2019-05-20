CHP'den Murat Boz açıklaması

Bir süredir Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan kampanya ile ilgili açıklamalar geliyor. İlk açklamalada kampanyaya ilk günden 5 milyon TL para toplandığı açıklanırken daha sonrasında gelen bir açıklamada bir ünlünün 100 bin TL bağış yaptığını açıkladı.

Daha sonrasında o kişinin Murat Boz olduğuna dair iddialar çıkınca CHP tarafından kişinin Murat Boz olduğu resmi olarak açıklandı. Bazı kişiler tarafından özel kalması söylenince bu bilginin paylaşılmasında Murat Boz'un onayının olduğu açıklandı. Yani Murat Boz bu konuda haberdar olarak belirtildi.

Ayrıca bağış olarak da en fazla 54.566 TL bağış yapılabileceği açıklanınca para geri iade edildi ancak Murat Boz bir kısmını kendi adına bir kısmını annesi adına tekrardan destek olarak gönderdi.