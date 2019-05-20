Uçaklar kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inemedi

İstanbul Hava sahasında bir anda etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutları orada gerçekleşen ve gerçekleşecek olan tüm uçuşları etkiledi ve gecikmelere neden oldu. Olumsuz hava koşulları sonrasında yakıt kritiği yaşayan uçaklar da başka havalimanlarına yönlendirildi.

Marmara bölgesinde etkin olan bu olumsuz hava koşulları öğle saatleri sonrasında yoğunluğunu daha da arttırdı ve ulaşımı aksattı. Daha sonrasında hava inmek için alçalan birçok uçak da bir süre boyunca havada tur atmak zorunda kaldı ve gecikmeler uzadı.

Bir yandan da yaşanan gecikmeler sonrasında bazı uçaklar tamamen inişi gerçekleştiremedi ve başta Çorlu havalimanı olacak şekilde çevre havalimanlarına gönderildiler.