S-500 üretimi beraber olabilir

Bir süredir S-400 konusunda anlaşma ile ABD arasında sorun yaşanırken bugün S-500 füzelerini Rusya ve Türkiye'nin birlikte üretebileceğine dair bir açıklama geldi.

Erdoğan tarafından S-400 anlaşması sonrasında Rusya ile müşterek olarak üretmeye ilgi duyduğu konusunda açıklamasını değerlendiren Rus uzmanlar tarafından Rusya'nın önceden böyle bir deneyime sahip olduğunu ve bu alan da işbirliğinin de mümkün olduğunu açıkladılar.

Türkiye'nin S-500 sistemlerini hem satın alacağını hem de ortak üretmeyi hedeflediklerini dair açıklamalar yapıldı. Rusya'nın bu konuda daha önce Hindistan ile ilgili bir deneyimi olması sayesinde Türkiye'nin de böyle bir projeyi Rusya ile yapmasının mümkün olduklarını açıklıyorlar. Ancak Rusya'ya gönderilen 100 Türk mühendisin bu konuda eğitim alması gerektiği açıklandı.