19 Mayıs'ta şampiyon Galatasaray

Galatasaray kendi evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı ve aldığı galibiyet sonrasında 22. şampiyonluğunu elde etti. Maçta ilk gol Başakşehir tarafından geldi ancak daha sonrasında Galatasaray Feghouli tarafından gelen golle beraberliği yakaladı.

Daha sonrasında Galatasaray'ın Belhanda ve Onyekuru ile attığı iki gol Ali Palabıyık'ın başında olduğu VAR'a gitti ve goller geçersiz sayıldı. Daha sonrasında Galatasaray atak yapmayı bırakmadı ve Onyekuru tarafından gelen 3.gol sonrasına Galatasaray evinde üstünlüğü sağladı ve 2-1 oyunu devam ettirdi.

Maç esnasında ise gerginliler yaşanması sonrasında Terim tribüne gönderildi. Maçın 2.yarısı ise 8. dakika uzatıldı. Maç sonucu ise 2-1 olarak sonlandı. Galatasaray'ın 22.şampiyonluğunu kutlarken onu en çok şampiyon olan 2. takım olarak Fenerbahçe takip ediyor.