İstanbul'da sıradaşı bir olay

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İstanbul'da sıradaşı bir olay
İstanbul'da sıradaşı bir olay admin Tarih: 2019-05-18 Saat: 23:18:17
Güncelleme : 2019-05-18 23:18:17Bu içerik 37 kez okundu.
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İstanbul'da sıradaşı bir olay

İstanbul Avcılar ilçesinde meydana gelen bu olayda eski eşinin erkek arkadaşından şiddet gördüğünü öğrenen bekçi bir taksi durağı önünde buluştuğu şahsı silahla ayağından vurdu.

Daha sonrasında taksi durağında silah sesini duyan taksiciler dışarıya silahla çıktılar ve taksi durağına bir saldırı olduğunu düşünüp ateş etmeye başladılar.

O sırada yoldan geçen bir polis memuru da olaya müdalae etmek istedi  ve daha sonrasında taksiciye silahını bırakmasını söyledi ancak taksici buna rağmen ateş etmeye devam etti. Polisin de ateş etmesi sonrasında taksici yaralandı.

Taksici şahıs polisin polis olduğuna inanmayınca ateş etmeye devam etti ve olay sonrasında taksici E.A. adındaki şahıs yaralandı.

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