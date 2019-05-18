21 çinçilla tavşanı ölü bulundu

Ankara'da meydana gelen bu olayda çevre yolu kenarındaki boş arazide nesli tükenme tehlikesi altında olan 21 tane çinçilla tavşanı bulundu. Tarım ve Orman bakanlığı tarafından hemen olayla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada 21 tanesinin ölü 32 tanesinin canlı olarak bulunduğu açıklandı. Olayla ilgili araştırmalarında devam ettiği açıklandı. Bakanlık tarafından gelen açıklamada Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir ağaçlandırma alanında 21 tanesi ölü olarak 21 tanesi de canlı olarak Çinçilla tavşanı bulundu.

Ankara Emniyet müdürlüğü tarafından araştırmalarının da devam ettiği ve bu olaydan sorumlu olan şahısların bulunacağı açıklandı. Ölen hayvanlardan 2 tanesinin de otopsi yapılması için alındığı açıklandı. Normalde bu hayvan Güney Amerika kökenli olup Çinçilla tavşanının Türkiye'de doğal olarak da bulunduğu açıklandı.