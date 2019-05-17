İmamoğlu tarafından FETÖ sanığının iddiaları hakkında suç duyurusu

Bir süre önce bir FETÖ sanığı tarafından İmamoğlu aleyhinde bir açıklama geldi ve daha sonrasında gözler İmamoğlu'na döndü. Açıklamasında bunun çirkin bir iddia olduğunu ve arkasında duracağını da açıkladı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Aydın'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında yargılanan Erkan Karaarslan'ın 'İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne' yönelik olarak iddiaları ile ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde yani suç duyurusunda "Erkan Karaarslan 2017 yılında müvekkile cezaevinden gönderdiği mektupta, kendisine haksızlık yapıldığından şikayet ederek sözleşme bedelinin ödenmesini talep etmiş, bu talebini dile getirirken 'Kendisine İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı gösteren ifade karşılığında serbest bırakacağı taahhüdünde bulunulduğunu, İmamoğlu'na yönelik bir kumpas girişiminin söz konusu olduğunu ve eşinde bununla ilgili belgeler bulunduğunu' ifade etmiştir" açıklaması yer alıyor.

Ayrıca duruşma esnasında kendisine İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermesi için baskı yapıldığı iddiasında bulunduğu da hatırlatıldı.