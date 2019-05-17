Rusya'dan askeri potansiyeli lazerli silahlar belirleyecek açıklaması

Rus uzmanlar tarafından taktik seviyeli lazer silah sistemleri geliştirdiğini söyleyen Putin bu gibi silahların 21.yüzyılda Rus ordusu ve donanmasının askeri potansiyelini ortaya koyacağını açıkladı.

Soçi'de yapılan toplantıda konuşan Putin bu konuda fantastik masallarda karşılaştığı silah türlerini geliştirme çabaları içinde olduğunu ve yerli olarak mercek ve opto elektronik bilimini kullanarak bu sistemler üzerinde çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Bu silahların zaten pratikte üretildiğini sadece bu projelerin tamamen gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu ve zamanın önemli olduğunu gelecek 10 sene içinde de 21.yüzyılın tamamında Rus ordusu ve donanması askeri potantsiyeli belirleyeceğini açıkladı.

2018 Aralık ayında ise savunma bakanlıkları tarafından en gelişmiş olan Rus savaş sistemlerinden biri olan Peresvet lazer komplekslerinin konuşlandırılma görüntüleri paylaşıldı.