Ankara'da tüm bayramlarda ulaşım ücretsiz

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Ankara'da tüm bayramlarda ulaşım ücretsiz
Ankara'da tüm bayramlarda ulaşım ücretsiz admin Tarih: 2019-05-16 Saat: 17:16:56
Güncelleme : 2019-05-16 17:16:56Bu içerik 45 kez okundu.
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Ankara'da tüm bayramlarda ulaşım ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın  "Vatandaşlar, dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlansın." teklifi geldi. Belediye Meclisi teklifi kabul etti. Artık Ankara'da tüm bayramlarda ulaşım ücretsiz olacak.

Ankara'da artık EGO otobüslerinin, metroların ve teleferik hatlarının dini ve milli bayramlarda ücretsiz olmasına karar verildi. Ankara'da tüm bayramlarda ulaşım ücretsiz olması kararı Mecliste Mayıs ayı 4.gün toplantısında alınan kararla kabul edildi.

İlk olarak da 19 Mayıs gününde uygulanması plananlan ücretsiz toplu taşıma hizmetine dair uygulamaya geçecek.

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