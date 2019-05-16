Ünlü sanatçıdan İmamoğlu'nun kampanyasına 100 bin TL bağış

CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Bektaş tarafından ünlü bir sanatçının İmamoğlu için başlatılan kampanyaya 100 bin TL bağış yaptığını açıkladı. Yasa gereği sonrasında 100 bin TL bağış yapmanın mümkün olmadığı açıklandı.

Maksimum bağış olarak 54.566 TL bağış kabul edildiği açıklandı. Bu nedenle de 100 bin TL paranın geri gönderildiğini ancak sanatçının 54.566 TL parasını sanatçı tekrar bağışladı.

Sanatçının geri kalan parası ise annesi adına bağışlandı. Ayrıca tutardan çok katılımca sayısında yükseklik dikkat çekti. Kampanyaya gelen ilginin çok daha üstünde olduğu açıklandı. Ayrıca her bağışta da "her şey çok güzel olacak" açıklaması geldi.