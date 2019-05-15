Eğitim dönemi değişiyor

Yarın yeni eğitim dönemi takvimi açıklanacak ancak bu alışılan bir takvim süreci olmayacak. Dönem için sömestr tatilinden başka tatillerin de olacağı açıklandı. Yaz tatili süresinin de kısaltılacağı açıklandı.

Batıda uygulanan sistem gibi bir sisteme geçilenecek. Tam olarak bilgiler hala açıklanmadı ancak şimdiden bir kaç bilgi paylaşıldı. Tatiller konusunda düzenleme geliyor. Olan sistemde şu anda 90'ar günlük 2 dönemden bir eğitim dönemi var ve 2 dönem arasında 2 haftalık sömestr tatili oluyordu.

Artık bu durum değişiyor ve 2 tane kısa tatil daha ekleniyor. Bu tatillerin 40 ile 45 gün arasında olması bekleniyor. Bir yandan da 180 gün boyunca eğitim alınması da aynı bırakılmak isteniyor.