Hatay'da nesli tükenmek üzere olan çizgili sırtlan görüntülendi

Hatay Suriye sınırı kırsal alanında nesli tükenmek üzere olan 2 tanesi yetişkin 6 tane çizgili sırtlan görüntülendi. Suriye sınırı kırsal alanında cep telefonu ile çekilen görüntülerde anne ve baba sırtlan ile 4 yavrunun yuvalarının önünde oynadıkları görülüyor.

Yetkili kişi tarafından gelen açıklamada bu hayvanların çizgili sırtlanlar olduklarını çok özel olduklarını ve nesillerinin de tükenmek üzere olduklarını açıkladı. İlk başta bu hayvanların bir tehdit olmadığını bu hayvanların canlı hiçbir şeye saldırmadıklarını açıkladı ve nesillerinin de tükenmek üzere olduğunu açıkladı. Üst düzeyde bu hayvanların nesli korunuyor.

Sınır karakolunda görevli askerler tarafından kayda alınan bu görüntüler kaydedildi ve sonrasında sosyal medya üzerinden paylaşıldı.