Üsküdar'da yolcu teknesinde yangın

Üsküdar'da meydana gelen bu olayda bir yolcu teknesinde yangın çıktı ve yolcular hemen tahliye edildi. Yolcuların tahliyesinde diğer tekneler kullanıldı.

Olay makine dairesinde 18.30 gibi meydana geldi. Neden yangın çıktı hala bilinmiyor ancak bir anda tekneyi dumanlar sardı. Beşiktaş Üsküdar arasında giden tekne bir an duman içinde kalınca hemen kıyıya yaklaştı ve o sırada yolcular çevredeki tekneler ile tahliye edildi.

Daha sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri 30 dakika içersinde yangını söndürdüler. Ölen veya yaralanan olmadığı açıklandı. Sadece teknede maddi bir hasar oluştu. Bu durumun dışında herhangi bir zarar yaşanmadı.