İmamoğlu'na destek veren sanatçılara ünlülerden tepki

Bir süre önce YSK tarafından seçim iptal edildi ve mazbata tekrardan İmamoğlu'ndan alındı.

Birçok ünlü sosyal medya üzerinden İmamoğlu'na destek geldi ve daha sonrasında bazı başka ünlülerden destek verenlere tepki geldi. Şarkıcı Yusuf Güney tarafından ünlülere tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kimse kusura bakmasın, gittiğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin. Önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız" sözleriyle gündeme gelen Güney kendisine çok fazla hakaret edilip tehdit edildiğini ve ünlülerin kendisine " sanatçı tarafsız olmalıdır" sözünü hatırtlatmak istedi ve kendilerinin bunu söylemesine rağmen tarafsız olmadıklarını açıkladı.

Açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı ve İmamoğlu'na destek olan ünlüleri de paylaştı.