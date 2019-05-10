Doğu Ekspresi gibi 5 yeni 'turistik ekspres' hat

Doğu Ekspresi sonrasında 5 yeni turistik ekspres hat daha geliyor. Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan Ekspresleri geliyor.

Yataklı vagonlar hazırlanarak turistik ekspres olarak da çalışması planlanıyor. Bir süredir doğu ekspresi hattı turistik bir hale gelmesi nedeniyle bu hatlara vesile oldu. 5 yeni ‘turistik ekspres’in de devreye girmesiyle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu’nun turistik rotaları geçerek bir görsel şölen oluşturmayı amaçlıyor.

Ayrıca bir yandan da otobüs turları ile tren turları birbirine entegre edilince Pamukkale Travertenleri, Konya Mevlana Müzesi ve Çatalhöyük, Van Gölü ve Akdamar Kilisesi, Göbeklitepe ve Balıklı Göl, Mardin Evleri ve Dara Antik Kenti, Diyarbakır Ulu Cami ve Meryem Ana Kilisesi gibi turistik bölgeler de rotalara dahil olacak.