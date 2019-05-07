İstanbul seçim sonuçları iptal edildi

Ak parti YSK temsilcisi Recep Özel tarafından YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdiğini açıkladı.

AK Parti, 17 Nisan'da YSK'ya 44 sayfalık dilekçe ve 3 valiz belge teslimi yaptığını açıkladı. AKP ve MHP tarafından gelen itirazları değerlendiren YSK tarafından 4'e karşı 7 oyla İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

YSK tarafından resmi yazılı açıklama gelmedi ancak AKP YESK temsilcisi tarafından sosyal medya üzerinden açıklama geldi. Açıklamada da seçimlerin 23 Haziran günü yapılacağını da söyledi. Mansur Yavaş tarafından sosyal medya üzerinden gelen açıklamada sadece "İstanbul'da hak yerini bulacak" gibi bir açıklama yaptı.