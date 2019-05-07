İmamoğlu tarafından YSK açıklaması

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İmamoğlu tarafından YSK açıklaması
İmamoğlu tarafından YSK açıklaması admin Tarih: 2019-05-07 Saat: 22:50:05
Güncelleme : 2019-05-07 22:50:05Bu içerik 100 kez okundu.
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İmamoğlu tarafından YSK açıklaması

İmamoğlu tarafından YSK ile ilgili bir açıklama geldi. Ak parti YSK temsilcisi tarafından gelen açıklamalar sonrasında seçimin iptal olduğu ve 25 Haziran günü tekrardan seçimin olacağını açıkladı. Bunun üzerine İmamoğlu tarafından moralinin çok iyi olduğunu ve milletle inanılmaz bir bağ kurduğunu açıkladı.

Hayallerin öyle bir gecede yıkılacak hayaller olmadığını bu memleket  için hayal kurduklarını ve bu durumun büyük haksızlık olduğunu adaletsizlik olduğunu üzüntüsünün de bu nedenle olduğunu açıkladı. Ramazan ayında olduklarını ve 7 kişi tarafında kul hakkı yendiğini açıkladı.

Milyonlarca insanın mücadele ettiğini ve kul hakkı olduğunu söyledi. YSK tarafından hırsızlık yapıldığını iddia etti. 47 gün sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz açıklamasını yaptı.

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