Saba Tümer tarafından duyarlı paylaşım

Sunucu olarak bilinen Saba Tümer tarafından sosyal medya üzerinden gelen bir paylaşımda THY uçağından bir video geldi. Video içersinde ise "Yine rezalet yaşanıyor. Torpilli bir yolcu için yaşlı bir kadını zorla uçaktan indirdiler" açıklaması geldi.

Tümer sosyal medya hesaplarından paylaşımı yaptı ve tepkisini gösterdi. Yaşlı bir kadının da zorla uçaktan indirildiğini vurguladı. 150 kişinin de 50 derece sıcakta klima açılmadan bekletildiğini belirtti.

Ayrıca bu olaya Uğur Dündar tarafından da bir tepki geldi sosyal medya üzerinden.