Dolar 6.04 seviyesini gördü

Trump tarafından bu hafta Washington'da yapılması beklenen ticaret görüşmeleri öncesinde sosyal medya üzerinden gelen bir açıklama Çin'i hedef aldı. Trump tarafından Çin ile ilgili gelen paylaşım sonrasında piyasalar hız kazandı. ABD ile Çin arasında gerginlik ile piyasalar başladı.

Yükseliş yeniden başladı. Dolar ise ilk olara 6 lira sınırına dayandı hatta bazen geçti. Trump tarafından gelen açıklama ile 6.04 TL oldu. Öğle sonrasına ise 6.0270 TL olarak kayıtlara geçti. Euro ile TL ise 6.75 olarak açıklandı. Trump tarafından gelen açıklamada ABD'nin ticarette senelerdir yıla 600 ile 800 milyar dolar kaybettiğini ve Çin'e 500 milyar olar kaybettiğini açıkladı.

Artık bunu yapmayacaklarını belirtti. Daha sonrasında %10 oranında gümrük vergisi uygulanırken artık bu oranın %25 olacağı açıklandı. Ayrıca vergi olmayanlar da vergi alacak artık.