Türkiye'nin gönderdiği domatesler iade edildi

Ukrayna tarafından Türkiye'den gönderilen 38 ton domatesin sağlığa zararlı madde içermesi nedeniyle iade edildi. İnsan sağlığına zararlı madde içerdiği tespit edilen domateslerin iadesi yapıldı.

Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Nikolayev ve Dnipro illerinde Türkiye tarafından gönderilen 38 ton domateste yapılan inceleme sonrasında Güney Afrika güvesine rastlandığı açıklandı. İnsan sağlığına zararlı olan bu güve nedeniyle gönderilenler iade edildi.

Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi tarafından gelen açıklamada Ukrayna'nın hijyen standartlarına uymayan ürünlerin ülkeye bir daha gönderilmemesi için Türkiye'ye uyarı yazısı yolladığı açıklandı. Ukrayna tarafından geçen ay da 15 ton domatesi aynı gerekçeyle Türkiye'ye iade etmişti.