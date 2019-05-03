Merkez Bankası rezervleri geriledi

Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 2.23 milyar dolar azalış sonrasında 93.72 milyar dolar oldu. TCMB verilerine göre şu anda elde bulunan brüt döviz miktarı 26 Nisan itibariyle geçen haftaya göre 2.28 milyar dolar azalış göstermiş durumda.

Altın rezervleri konusunda ise 28 Nisan itibariyle 51 milyon dolar artış sonrasında 20.43 milyar dolar, toplam rezerv ise 2.23 milyar dolar azalışla 93.72 milyar dolar oldu. 19 Nisan gününde brüt döviz rezervi 1.39 milyar dolar azalışla 20.38 milyar dolar oldu.

Altın rezervleri ise 473 milyon dolar azalışla 20.38 milyar dolar oldu. Toplam rezerv ise 1.86 milyar dolar düşüş yaşadı ve 95.95 milyar dolar seviyesine gelmişti.