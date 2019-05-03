Hem S-400 hem F-35 sahibi olma

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Hem S-400 hem F-35 sahibi olma
Hem S-400 hem F-35 sahibi olma admin Tarih: 2019-05-03 Saat: 21:51:42
Güncelleme : 2019-05-03 21:51:42Bu içerik 49 kez okundu.
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Hem S-400 hem F-35 sahibi olma

Bir süredir F-35 konusunda yaşanan problemlerde Türkiye tarafından olumlu açıklamalar gelse de ABD tarafından sürekli olarak olumsuz açıklamalar gelmekte.

Son gelen bilgilerde " ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın Türkiye'nin S-400 alması halinde F-35'e el süremeyeceğini söylemesi üzerine vekil Diaz-Balart sordu: Bu mesajı Ankara'ya yeterince net şekilde verdiniz mi, Türk hükümetinin mesajı anlamamış olması ihtimali var mı?" gibi bir açıklama bulunmaktadır.

Bu açıklamada hem S-400 füze savunma sistemine hem de F-35 uçaklarına sahip olunamayacağını belirttiklerini tekrar açıkladılar. 1 Mayıs gününde ABD ile müttefiklerinin ortak ürettiği F-35 hayalet savaş uçaklarna el süremeyeceği konusunda tekrar açıklama yaptılar. Erdoğan ise Türkiye olmadan bu projenin tamamen çökeceğini açıklasa da ABD tarafından gelen en son açıkalam bu şekilde oldu.

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