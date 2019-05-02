2. Doğu Ekspresi'nin Bilet Fiyatları

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından sunulan Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ile 188 lira arasında değişen fiyatlarda masalsı bir deneyim var.

Bir süredir birçok kişi tarafından doğru ekspresi treninin popüler olmasından dolayı halk kullanamaz oldu ve kullanm amacından çıkan tren için yetkililer harekete geçti ve yeni bir tren ancak tamamen turistik amaçlı olacak trenin sinyallerini verdiler ve en sonunda o tren geldi.

Toplamda Kars Ankara veya tam tersi şekilde 24 saat yol sürmektedir. Yeni tren için de verilen fiyatları 48 ile 188 TL arasında gidip gelmektedir. Yani değişimler sizin taleplerinize göre şekillenecektir. Geçen sene sadece 342 bin insan kullanırken 1 senede şimdi 10 ayda 362 bin kişi tarafından kullanımı gerçekleri yansıtıyor.