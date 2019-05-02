Sigaraya zam geldi

British Amerikan Tobacco markası olan sigaraya zam geldi. Buan göre en yüksek sigara fiyatı 15 TL oldu diyebiliriz. Ocak ayında sıfırlanan sigaradan alınan asgari maktu vergi yeniden artışa geçti.

1 ocak günü ile gelen düzenlemede 0.28 TL iken sıfıra indirilmişti. Daha sonrasında bugün resmi gazetede yayımlanana göre asgari maktu vergi 0.26 TL olarak açıklandı. Yapılan düzenleme sonrasında sigaradan alıann özel tüketim vergisinin 5.36 TL'den az olamayacağı anlamına gelmektedir.

Eskiden aldığınız sigaralara sadece 2 TL daha ekleyerek yeni fiyatlarını öğrenebilirsiniz. En uygun sigara fiyatlarına sahip olan da Medley markası oldu. Medley tarafından satılan sigara 7 Tl olarak satılmatkadır.