Şortlu kıza saldırı davasında hakimden sorular

İstanbul Pendik'te meydana gelen olayda dava sürecinde yaşanan gelişmeler açıklandı. Olayı hatırlatacak olursak olayda giydiği şort nedeniyle üniversite öğrencisi olan Asena Melisa Sağlam adındaki kişiye minibüste saldıran Ercan Kızılateş'in 11 sene kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasındaki hakimin soruları yayınlandı.

Hakim tarafından gelen soru ise şu şekilde oldu : "Bu şekilde giyinmek uygun değildir dediğinde ne bekliyordun? 'Eve gidip üzerimi değiştireyim haklısın' demesini mi bekliyordun? Amacın nedir? Neden böyle bir şey yaptın?" Gelen bu soruya diğer bayanların da saldırdığı kadına baktığını nasıl giyindiğine baktığını açıkladı. Sanığın tahliye talebi de reddedildi.