YSK'dan İstanbul için emsal oluşturacak karar

Bir süredir YSK tarafından gelen itirazlar, tekrar oy sayımları ve birçok oy iptali istemi için açıklamalar gelmekte. En son gelenler arasında Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için emsal oluşturabilecek kararı, İYİ Parti’nin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki itirazı üzerine aldı. Bu karar sayesinde birçok yerde gelen itirazlar, oy iptalleri gerçekleşebilir. İYİ Partili Aytun Çıray, kararın İstanbul ilinde gelen itirazlar için önemli olabilir.

YSK tarafından gelen açıklamada sandık kurullarının oluşturulmasında 2 ayrı itirazı inceledi ve itirazlardna bir tanesinin Yİ Parti, Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde gerçekleştiği belirtildi. Belirtilen itiraza göre İYİ Parti, belediyede görevli müdür ve yardımcılarının sandık kurulu başkanlığı yaptıklarını ve mevcut belediye başkanının da aday olması sebebiyle seçime hile karıştırıldığını iddia etti. Bu nedenle de bu sandıklardaki oyların iptali istendi.

Gelen diğer itirazda ise sandık kurullarının en az 4 kişi ile oluşturulması gerekirken 3 kişi ile oluşturulduğu iddia edildi ve bu nedenle de tam kanunsuzluk gerekçesiyle oyların iptali istendi.