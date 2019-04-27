Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı

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Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı
Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı admin Tarih: 2019-04-27 Saat: 10:42:36
Güncelleme : 2019-04-27 10:42:36Bu içerik 189 kez okundu.
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Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı

Erdoğan tarafından gelen rektör atamaları resmi gazete üzerinde yayınlandı ve verilen kararlar sonrasında resmi gazetedeki bilgilere göre Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat atandı.

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamile Akgül'ün, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Aşkar'ın ve Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek'in ataması gerçekleşmiş durumda.

Atama sonuçlarını isteyenler resmi gazete üzerinden de bakarak kontrol edebilirler.

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