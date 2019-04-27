Tren kazası raporı açıklandı

Ankara'da geçen sene Aralık ayında meydana gelen kazada 9 kişi ölmüştü ve 93 kişi de yaralanmıştı. YHT kazasında neden kaza olduğu TCDD Teftiş Kurulu raporu en sonunda raporda açıklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan tren teşkil memuru olan Osman Yıldırım'ın, 'Hat 2' yolunu 'Hat 1'e bağlayan 'M74' numaralı makası tanzim etmeyi unutması sonrasında nedeniyle asli kusurlu olduğu açıklandı.

5 gün yerine 1 gün eğitim alan kişinin şu anda meslekten men edilmesi istendi. Ayrıca raporda kusurlu olan diğer kişiler ise ölen makinistler Adem Yaşar ve Hulusi Böler'in de yanlış hattan giden treni durdurmamaları nedeniyle tali kusurlu olarak açıklandılar. Ankara- Konya seferini yapan YHT ile raylarda kontrol için bulunun kılavuz trenin, 13 Aralık 2018 tarihinde çarpışması sonucu meydana gelen kaza için savcılık hemen soruşturma başlattı.