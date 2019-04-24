Dolar 2019'un rekorunu kırdı

Dolar kuru ne kadar oldu sorusu son zamanlarda oldukça çok konuşulan konular arasında yer aldı ve Türkiye'nin gündemi uzun süredir bu konuyla meşgul. Piyasaların tatil olması nedeniyle de dolar bir süredir sakin bir şekilde ilerlerken Türkiye ve ABD'de piyasaların açılmasıyla ile hareketlendi.

Dolar sabah saatlerinde tatillerin sonlanması ile 5.87'ye kadar çıkarak 2019 yılı içerisindeki rekor seviyesine kadar çıktı. Petrol fiyatlarında da sert yükselişler devam ediyor ve brent petrolün varil fiyatı %2.5 oranında arttı ve 75 dolara ulaşarak Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Pompeo tarafından gelen açıklamada "Bugün artık herhangi bir muafiyet vermeyeceğimizi duyuruyorum. Sıfıra indireceğiz" açıklaması geldi.