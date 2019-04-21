IŞİD, 35 Suriye askerini öldürdü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in son günlerde çölde düzenlediği saldırı sonrasında 35 Suriye ordusu askerini öldürdüğünü açıkladı.

IŞİD'in Humuz ve Deyr ez Zor bölgelerine saldırdığı açıklandı. Suriyeli yetkililer tarafından bu bilgiler doğrulanmadı. 23 Mart gününde Baghuz adındaki bölgenin IŞİD'in elinden alındığını açıklamışlardı ancak IŞİD'in elindeki son bölgede olsa ideolojilerinin sonu olmadığını açıkladılar.

Bu nedenle de dikkatli olunması istendi. IŞİD militanları ise geçen Perşembe günü Humus bölgesinde çölde 27 Suriye askeri ve hükümet yanlısı milisi öldürdüğünü açıkladı. IŞİD'in yenilgisi ilan edildikten sonra gelen bu saldırı oldukça ağır oldu ve 6 tane IŞİD militanı öldürüldü.

Ayrıca IŞİD tarafından militanların Humus'taki çatışmalar sırasında aralarında zırhlı araçlar ve makineli tüfeklerin de bulunuduğu silahları ele geçirdiğini açıkladılar. Ancak bu bilgilerin çoğunluğu iddiadan oluşması nedeniyle daha sonra değişebilir. Farklı bilgi kaynaklarından elde edilmiştir.