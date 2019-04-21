İstanbul'da kapalı yollar

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İstanbul'da kapalı yollar
İstanbul'da kapalı yollar admin Tarih: 2019-04-21 Saat: 12:28:49
Güncelleme : 2019-04-21 12:28:49Bu içerik 54 kez okundu.
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İstanbul'da kapalı yollar

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün bitiyor ve en son olarak Sakarya İstanbul etabı için İstanbul'da saat 13.00 sonrasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ayrıca buna ek olarak da Ayrıca Avrasya Tüneli de tek yönlü olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde kapatılacağı bilgisi verildi.

Kurtköy gişelerden Çamlıca gişelere kadar Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları ve Unkapanı Köprüsü, Sultanahmet Meydanı'na kadar bağlı cadde ve sokaklar saat 13.00 ve 14:00  saatlerinde trafik yine kapatılacak. Yarışın en son kısmı ise Sultanahmet Meydanı olacak. Burada yarışın sonunu görmek isteyenler gidebilirler.

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