İmamoğlu'nun talimatı mahkeme tarafından engellendi

Anasayfa GÜNCEL İmamoğlu'nun talimatı mahkeme tarafından engellendi
İmamoğlu'nun talimatı mahkeme tarafından engellendi
İmamoğlu'nun talimatı mahkeme tarafından engellendi admin Tarih: 2019-04-19 Saat: 23:47:20
Güncelleme : 2019-04-19 23:47:20Bu içerik 129 kez okundu.
Reklam

İmamoğlu'nun talimatı mahkeme tarafından engellendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde verilerin kopyalanması konusunda gelen emir için mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Elektronik olarak verilerin kopyalanması talimatı İmamoğlu tarafıdan geldi ancak mahkeme bu karara engel oldu.

İmamoğlu'nun Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik ekiple tüm kayıtları elektronik olarak alacaktı. Amacının ise Sadece İstanbul'un hafızasını kamu içerisinde hukuka uygun bir şekilde muhafaza etme talimatı olarak açıkladı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından gelen karar sonrasında İBB'den verilerin kopyalaması ile ilgili yürütme durdurma kararı verildi. İBB tarafından gelen açıklamada ise henüz böyle bir tebligatın ulaşmadığı açıklandı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü