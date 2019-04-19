İmamoğlu'nun talimatı mahkeme tarafından engellendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde verilerin kopyalanması konusunda gelen emir için mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Elektronik olarak verilerin kopyalanması talimatı İmamoğlu tarafıdan geldi ancak mahkeme bu karara engel oldu.

İmamoğlu'nun Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik ekiple tüm kayıtları elektronik olarak alacaktı. Amacının ise Sadece İstanbul'un hafızasını kamu içerisinde hukuka uygun bir şekilde muhafaza etme talimatı olarak açıkladı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından gelen karar sonrasında İBB'den verilerin kopyalaması ile ilgili yürütme durdurma kararı verildi. İBB tarafından gelen açıklamada ise henüz böyle bir tebligatın ulaşmadığı açıklandı.