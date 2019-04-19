Retina taraması olan oda

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mansur Yavaş'ın kendisine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde retina taramasıyla açılan bir oda olduğunu açıkladı. Yavaş ise henüz bu odaya giriş yapmadığını açıkladı. Ankara belediye binasındaki 12.katta yer alan bu odaya giriş yapmadı.

Soyer tarafından odanın göz taraması sonrasında açıldığını ve oraya girmediğini açıkladı. Nasıl bir ruh haliyle yönetildiğini nasıl bir belediye yönetiminin olduğuna şaşırdı. Yavaş için kolaylıklar diledi ve işinin gerçekten zor olduğunu açıkladı. 25 senelik tortuyu çıkarmak ona kaldığı için yardım diledi. Gökçek tarafından ise sosyal medya üzerinden gelen açıklamaya göre saat heykelinin kaldırılmasına tepki gösteriyor ancak Yavaş tarafından verilen bir sözdü bu.