Akar'dan kritik F-35 açıklaması

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Akar'dan kritik F-35 açıklaması
Akar'dan kritik F-35 açıklaması admin Tarih: 2019-04-17 Saat: 16:11:32
Güncelleme : 2019-04-17 16:11:32Bu içerik 160 kez okundu.
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Akar'dan kritik F-35 açıklaması

Bir süredir füzeler konusunda sorun yaşanırken bir yandan da ABD'ye giden Türk pilotlar uçağın kullanımı olsun bakımı olsun mekanik bilgilerini öğrenecek ekiplerle birlikte eğitim alıyorlar. Bir süre önce eğitimlerinin durdurulduğu açıklanmıştı.

MSB Hulusi Akar trafından gelen açıklamada ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan  ile görüşmesinde olumlu bir sonuç aldığını yaklaşımlarının da olumlu olduğunu açıkladı. F-35 projesinin ortağı olan diğer 8 ülkenin de Türkiye'ye karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesi istendi. 

Akar tarafından görüşmesinin son derece yapıcı son derece olumlu geçtiği bilgisi geldi. Hatta eğitimleri durdurulmuş olan pilotların eğitimlerine de devam edildiği açıklandı.

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