S-400 sorunu devam ediyor

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S-400 sorunu devam ediyor
S-400 sorunu devam ediyor admin Tarih: 2019-04-17 Saat: 16:10:44
Güncelleme : 2019-04-17 16:10:44Bu içerik 164 kez okundu.
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S-400 sorunu devam ediyor

ABD’de yayınlanan Wall Street Journal gazetesi içersinde yayınlanan haberlere göre Türkiye ile ABD arasında S-400 hava savunma sistemi konuşlandırma planları hakkında Washinginton'da yapılan görüşmelerde sorunların çözülemediği açıklandı. Sosyal medya üzerinde de bu planların başarısız olduğu belirtilti.

Ayrıca net olarak belli bir kaynağı olmasa da Albayrak ile Trump arasında bir görüşme yaşandığını ve bu görüşme sonrasında S-400 kördüğümünden çıkılmasının sağlanamadığı açıklandı. Ayrıca  yazılı açıklamaların yapılan konferansta her iki tarafın temsilcilerinin yaptığı görüşmelerin de S-400 sorununun anlaşmazlığı sona erdirilemediği açıklandı.

ABD ise bu sistemlerin bilgileri Rusya'ya göndermesinden endişe duyduğu için sevkiyatı

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