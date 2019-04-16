24.5 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mart 2019 senesinde ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim bütçesinde açıklananlara göre mart ayında 24.5 milyar TL açık oluştu. Ocak ile Mart ayına baktığımız zaman toplamda 36.2 milyar TL olarak açıklandı.

Mart ayında gelen verileri aşağıdaki tablodan da görebilirsiniz. Ocak ile Mart döneminde bütçe gelirleri geçen seneye göre aynı dönemde %30.4 oranında yükseldi ve 218 milyar oldu.

Bütçe giderleri %35.4 oranında artışla 254 milyar TL olarak açıklandı. Merkezi yönetim bütçesi sonuç olarak baktığımız zaman 24.5 milyar TL açık var.