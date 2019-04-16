24.5 milyar TL açık verdi

Anasayfa GÜNCEL 24.5 milyar TL açık verdi
24.5 milyar TL açık verdi
24.5 milyar TL açık verdi admin Tarih: 2019-04-16 Saat: 16:49:27
Güncelleme : 2019-04-16 16:49:27Bu içerik 129 kez okundu.
Reklam

24.5 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mart 2019 senesinde ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim bütçesinde açıklananlara göre mart ayında 24.5 milyar TL açık oluştu. Ocak ile Mart ayına baktığımız zaman toplamda 36.2 milyar TL olarak açıklandı.

Mart ayında gelen verileri aşağıdaki tablodan da görebilirsiniz. Ocak ile Mart döneminde bütçe gelirleri geçen seneye göre aynı dönemde %30.4 oranında yükseldi ve 218 milyar oldu.

Bütçe giderleri %35.4 oranında artışla 254 milyar TL olarak açıklandı. Merkezi yönetim bütçesi sonuç olarak baktığımız zaman 24.5 milyar TL açık var.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü