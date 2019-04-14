3 bin 500’den fazla Suriyeli döndü

Suriye Göç ve Pasaportlar İdaresi’nden bir kaynağından aktardığı bilgiye göre Suriyeli sığınmacılar Türkiye sınırından ülkelerine dönmeye başladılar. Keseb sınır kapısı yılbaşından bu yana 3.500 Suriyeli şahsın dönüş yaptığını açıkladı. Yılbaşından 3.610 Suriyeli kendi ülkesine döndü.

Geçen hafta toplamda 327 kişi döndü. Her gün yaklaşık olarak 20 ile 30 kişi dönmeye devam ediyor. Sınır kapısınında kısmen açık olduğu belirtildi. Türkiye tarafından ise bu kapıdan sadece ülkelerine dönmek isteyen Suriyelileri bıraktığı belirtildi. Dönenlerin sayısının zamanla arttığı açıklandı. Dönen kişilerin verileri yenilendikçe yayınlanacaktır. Gelen en son veriler bu şekildeydi.