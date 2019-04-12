Yavaş iki ismi görevden aldı

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Yavaş iki ismi görevden aldı
Yavaş iki ismi görevden aldı admin Tarih: 2019-04-12 Saat: 08:57:14
Güncelleme : 2019-04-12 08:57:14Bu içerik 299 kez okundu.
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Yavaş iki ismi görevden aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 2 ismin görevde alındığı açıklandı. Söz konusu olan 2 ismin AK Partili Mehmet Özhaseki tarafından göreve getirildiği de iddialar arasında yer alıyor.

Gelen iddialar ise oldukça ciddi iddialar olup daha fazla sorunlara neden olabilir. İddialar konusunda kesinleşme olmadan yayınlanmayacağı belirtiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk iddiaları sonrasında bazı isimlerde görevden alınarak yerine farklı isimler getirildi.

Hala belediye içersinde kimlerin geleceği ve gideceği konusunda birçok ismin farklı yerlere geçiş yaptığı açıklanıyor.

 

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