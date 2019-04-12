YSK'den en son gelen seçim sonuçları

İstanbul'da seçim sonuçları son durumu ise hala belirlenemedi. Bu kadar uzun süredir seçim sonuçları hala net bir şekilde belirtilemiyor. Türkiye tarafından büyük merak konusu haline geldi.

Ak parti tarafından gelen YSK'ye itirazlarda bulundu. Ak parti tarafından itirazlar gelince tüm sandıkların sayılması istendi ve YSK bu konuda olumsuz karar verdi. En son gelen fark ise İmamoğlu 4.170.488 olarak açıklanırken Yıldırım : 4.156.496 olarak açıklandı. Oy farkı ise 13.992 olarak açıklandı. Hala büyük bir fark var.

YSK başkanı tarafından da herhangi bir açıklama gelmedi. Ak parti tarafından gelen itirazların değerlendirileceği açıklandı. İmamoğlu tarafından Büyükçekmece ilçesinde gelen seçim usulsüzlükleri iddiası konusunda açıklama yaptı. Açıklamasında hayali seçmenlerden bahsettiklerini açıkladı. Kısa bir açıklama yapacak olursak seçmen kaydırma işlemlerinin çok olduğunu belirtti.