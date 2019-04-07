Irak 6 tane F-16 aldı

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Irak 6 tane F-16 aldı
Irak 6 tane F-16 aldı admin Tarih: 2019-04-07 Saat: 11:08:43
Güncelleme : 2019-04-07 11:08:43Bu içerik 89 kez okundu.
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Irak 6 tane F-16 aldı

Irak Savunma Bakanlığından gelen yazılı açıklamada ABD'den toplamda 6 tane F-16 satın alımı gerçekleşti. Savaş uçaklarının da teslimatı tamamlandı.

ABD'den alınan uçakların Irak ve ABD arasındaki anlaşma kapsamnda ülkeye getirildiği belirtildi. Irak ve ABD arasında  olan 2011'de 36 tane F-16 savaş uçağının alımı konusunda anlaşma gerçekleşmişti.

Bu anlaşma kapsamında gönderilen  6 uçak Bağdat'taki Beled Hava Üssü'ne ulaşmış durumdalar. Anlaşma ile ilgili olarak gelişmeler oldukça eklenmeye devam edilecektir.

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