Tanınmış jinekoloji profesöründen cinsel saldırı

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Tanınmış jinekoloji profesöründen cinsel saldırı
Tanınmış jinekoloji profesöründen cinsel saldırı admin Tarih: 2019-04-07 Saat: 11:08:20
Güncelleme : 2019-04-07 11:08:20Bu içerik 90 kez okundu.
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Tanınmış jinekoloji profesöründen cinsel saldırı

Ünlü jinekoloji profesörü Fecri Sevilen adındaki kişi İstanbul Nişantaşı muayehanesinde 2 hastasına  nitelikli cinsel saldırı suçundan dolayı cezaevine gönderildi.

68 yaşındaki jinekoloji profesörü Fecri Sevilen 2 kişi tarafından şikayet edilince olay araştırılmaya başlandı ve  2 mağdurun beyanları birbirini teyit eder nitelikte olunca savcılık talimat verdi ve gözaltına alındı. Polis şüpheli şahsın telefonunda ve bilgisayarında inceleme yaptı. Gelen şikayetler arasında şahsın müstehcen içerikli filmler izlettirdiği de belirtildi.

Mağdurların şikayetleirni ise tedavinin bir gereği olarak açıkladı. Profesörün hastalara gönderdiği mesajları da delil olarak kabul eden mahkeme bunları kuvvetli olarak suç şüphesi saydı ve şahsın cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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