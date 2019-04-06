22 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bir süredir başlatmış olduğu FETÖ örgütünün üyelerinin yakalanması için çalışmalar yaparken bu operasyon dahilinde gelen en son tutuklama ise 22 ilde gerçekleşti.

Soruşturmalar sonrasında örgüt üyesi olup itiraflarda bulunan şahıs sözde imam olan olarak bilinen haklarında da adli işlem uygulanmayan 40 kişi gözaltına alma kararı çıktı.

Bu bilgiler sonrasında hemen harekete geçdi ve hemen ekipleri tarafından İstanbul merkezli olacak şekilde 21 ilde operasyon yapıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak çalışmalar devam ediyor.