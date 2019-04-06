Sandık Sayımlarını Canlı Yayın Yapmak

TRT tarafından sayımı devam etmekte olan İstanbul ve Ankara'daki sandıklardan canlı yayın için YSK başvuruda bulunuldu. TRT tarafından gelen teklifte YSK'ye canlı yayın başvurusu geldi. 31 Mart gününde yapılan seçimlerde partilerin itirazları sonrasında sayımlar tekrar yapılıyordu ancak oluşan sorun şu oldu ki her bir ağızdan farklı ses çıkınca çok fazla bilgi kirliğiği oluştu.

Sürekli olarak kamuoyunun yanıltması farklı bilgilerin verilmesi yanlış bilgilerin yayılması nedeniyle TRT tarafından bu teklif geldi.

TRT tarafından gelen teklifte sayımların sandık başlarında yapılırken canlı olarak televizyondan yayınlanmasını, sosyal medya üzerinden yayınlanmasını bu sayede kamu yararına ve kamuoyuna en doğru bilginin ulaşmış olacağını belirtti. Sonuç olarak bu şekilde bir teklif geldi.